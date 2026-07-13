Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 8 vicina quota 1000
Nell’ottavo giorno dalla partenza della campagna abbonamenti 2026-27, sono state sottoscritte 107 tessere, portando il totale vicino a quota 1000. La campagna è iniziata da otto giorni e al momento sono state vendute circa 107 abbonamenti. La cifra complessiva si avvicina a mille, senza specificare se siano state raggiunte o meno. La maggior parte delle sottoscrizioni si registra nel primo turno di adesioni.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 107 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nell’ottavo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio – si legge – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:29 di oggi, 13 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 968?. Per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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