Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 8 vicina quota 1000

Notizia in breve

Nell’ottavo giorno dalla partenza della campagna abbonamenti 2026-27, sono state sottoscritte 107 tessere, portando il totale vicino a quota 1000. La campagna è iniziata da otto giorni e al momento sono state vendute circa 107 abbonamenti. La cifra complessiva si avvicina a mille, senza specificare se siano state raggiunte o meno. La maggior parte delle sottoscrizioni si registra nel primo turno di adesioni.