La Juventus sta considerando l'acquisto di Rafik Belghali come rinforzo per le fasce laterali. Le statistiche dell’algerino mostrano buoni risultati sia in Serie A che ai Mondiali, portando i bianconeri a valutare un investimento a prezzo contenuto. La società continua a monitorare il profilo del calciatore, analizzando le potenzialità di un eventuale trasferimento. La decisione finale dipenderà dalla valutazione complessiva dei numeri e delle esigenze della squadra.

di Luca Fioretti Le statistiche dell’algerino confermano l’ottimo rendimento tra Serie A e Mondiale: la Juventus valuta l’affare a prezzo contenuto. La Juventus continua a valutare con estrema attenzione il profilo di Rafik Belghali per rinforzare le proprie corsie esterne. Il terzino in uscita dal Verona, finito nel mirino del Chief Football Officer Frederic Massara, rappresenta un’opportunità di mercato intrigante non solo per le sue indiscutibili doti atletiche, ma anche per la solidità espressa dai suoi numeri nell’ultima stagione calcistica. Le statistiche accumulate dal classe 2002 ne certificano la costante crescita e la capacità di fare la differenza sia in Italia che sui palcoscenici internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Belghali nella lista della Juve per rinforzare la fascia. Conviene investire sull’algerino? Cosa dicono i numeri

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