L’ala destra del Verona, in uscita dal club, è finita nel mirino di Juventus e Napoli. Secondo Alfredo Pedullà, l’algerino sarebbe tra i candidati per la fascia bianconera. La trattativa potrebbe coinvolgere il club veneto, con il giocatore disposto a cambiare squadra. Restano da definire prezzo e concorrenza, mentre non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle trattative in corso.

di Luca Fioretti Il terzino algerino in uscita dal Verona finisce nel mirino dei bianconeri e del Napoli: l’indiscrezione di mercato lanciata da Alfredo Pedullà. La Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi funzionali al progetto tecnico di Spalletti. Per rinforzare le corsie laterali, la dirigenza ha messo nel mirino una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie A: Belghali. Il classe 2002, reduce dall’esperienza al Mondiale con l’Algeria, è destinato a salutare il Veneto dopo la retrocessione in Serie B del club scaligero. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il difensore è ufficialmente in uscita dal Verona e ha già attirato l’attenzione di diverse big. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Rispunta l’idea Belghali per la fascia della Juventus: l’algerino è pronto a lasciare il Verona, prezzo e concorrenza

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