Per il compleanno di Luna Marì, la famiglia si è riunita in una festa a cui hanno partecipato il padre della bambina, il fratello maggiore, l’ex marito della madre e il suo nuovo compagno. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera tranquilla, con tutti presenti per condividere il momento speciale. Tra i presenti anche Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, che hanno condiviso lo stesso spazio durante l’evento.

Accanto alla festeggiata c'erano il papà Antonino Spinalbese e il fratello maggiore Santiago, ma anche Stefano De Martino, ex marito della conduttrice e padre del suo primogenito. Hanno partecipato anche i nonni Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, la zia Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e la loro bambina Clara Isabel, lo zio Jeremias Rodriguez con la compagna Deborah Togni e gli amici più cari. Le immagini condivise sui social - con la frase Qué lindo que es la familia unida! (Che bella la famiglia unita!) - restituiscono il ritratto di una famiglia allargata che ha scelto di mettere al centro i bambini, e ha dimostrato che gli equilibri possono cambiare senza che i legami si spezzino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Belén Rodriguez, il compleanno di Luna Marì con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: quando la famiglia trova un nuovo equilibrio

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Tutta la Famiglia Rodriguez festeggia Luna Marì c'è anche Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

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