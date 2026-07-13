Belén Rodriguez il compleanno di Luna Marì con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese | quando la famiglia trova un nuovo equilibrio

Da vanityfair.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per il compleanno di Luna Marì, la famiglia si è riunita in una festa a cui hanno partecipato il padre della bambina, il fratello maggiore, l’ex marito della madre e il suo nuovo compagno. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera tranquilla, con tutti presenti per condividere il momento speciale. Tra i presenti anche Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, che hanno condiviso lo stesso spazio durante l’evento.

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Accanto alla festeggiata c'erano il papà Antonino Spinalbese e il fratello maggiore Santiago, ma anche Stefano De Martino, ex marito della conduttrice e padre del suo primogenito. Hanno partecipato anche i nonni Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, la zia Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e la loro bambina Clara Isabel, lo zio Jeremias Rodriguez con la compagna Deborah Togni e gli amici più cari. Le immagini condivise sui social - con la frase Qué lindo que es la familia unida! (Che bella la famiglia unita!) - restituiscono il ritratto di una famiglia allargata che ha scelto di mettere al centro i bambini, e ha dimostrato che gli equilibri possono cambiare senza che i legami si spezzino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Tutta la Famiglia Rodriguez festeggia Luna Marì c'è anche Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

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Temi più discussi: Belén Rodriguez e il compleanno di Luna Marì: il messaggio alla figlia dopo viaggio con il compagno Gaetano Fidanzati; Stefano De Martino a casa di Belén per il compleanno di Luna: c'è anche Spinalbese, ma manca Gaetano Fidanzati; Belen Rodriguez lontana dalla figlia nel giorno del compleanno, la dedica d'amore è bellissima: Se non mi vedrai davanti, guardati indietro; Stefano e Belén, famiglia allargata.

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