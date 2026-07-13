Per il sesto compleanno di Luna Marì, è stato pubblicato uno scatto che mostra tutta la famiglia riunita, tra cui anche Stefano De Martino. La foto è stata condivisa sui social dal genitore, accompagnata da un messaggio che parla di una famiglia unita. Oltre a De Martino, nella foto sono presenti Antonino Spinalbese e Ignazio Moser. I festeggiamenti si sono svolti con la partecipazione di più membri della famiglia, che sono stati immortalati in un’immagine condivisa online.

Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Ignazio Moser: tutta la famiglia di Belen riunita per il compleanno di Luna Marì “Che bella la famiglia unita”, cosìBelenpubblica un bellissimo scatto in occasione dei festeggiamenti del compleanno diLuna Marìche ieri ha compiuto 6 anni. Qui oltre a comparire i fratelli – sebbene manchi Cecilia- ci sono ancheAntonino Spinalbese– papà della piccola- eStefano De Martino.Il padre di Santiago, infatti, è sempre stato affezionato alla piccole e anche lui ha contribuito alla sua crescita. Lo scorso anno, quando il parrucchiere ha partecipato aThe Couple,anche il conduttore si è occupato della bambina. Ieri, in occasione del compleanno, non poteva non esserci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Belen pubblica lo scatto di famiglia per il compleanno di Luna Marì: c’è anche Stefano De Martino

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