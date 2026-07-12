Belén festeggia Luna la foto di famiglia sorprende tutti | insieme De Martino Spinalbese e Santiago

Belen Rodriguez ha condiviso sui social una serie di foto per il compleanno della figlia Luna Marì. Nella galleria si vedono immagini di famiglia con la presenza di De Martino, Spinalbese e Santiago. La pubblicazione ha raccolto numerosi commenti tra i follower. La festeggiata appare sorridente, circondata dai genitori e dal fratellino. La famiglia ha quindi trascorso insieme un momento speciale, immortalato in più scatti.

Belen Rodriguez ha celebrato sui social il compleanno della figlia Luna Marì con un carosello di foto che ha emozionato i suoi follower. Tra gli scatti della festa, ce n’è uno che ha attirato più di tutti l’attenzione: una rara foto di famiglia allargata in cui compaiono Stefano De Martino, Antonino Spinalbese e Santiago, insieme ai parenti e agli amici più cari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal) La prima immagine condivisa da Belen è quella che è piaciuta di più ai fan. Attorno alla piccola Luna, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, si ritrovano infatti tutte le persone più importanti della sua vita. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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