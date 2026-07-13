Belén il compleanno Luna Marì e quella foto che fa discutere

Belén Rodriguez ha pubblicato una foto che ritrae la sua famiglia in occasione del compleanno della figlia Luna Marì. Nell’immagine si vedono dolci dediche e giochi per bambini, ma anche un’immagine collettiva che ha suscitato discussioni tra i follower. La pubblicazione ha avuto un forte valore simbolico, mostrando una famiglia che si riunisce nonostante le storie passate. La foto è stata condivisa nel giorno speciale della bambina.

. Tra dolci dediche materne e giochi per bambini, spunta un’immagine collettiva che riaccende le speranze e le ipotesi dei follower. Belén Rodriguez ha scelto il giorno più importante per la sua Luna Marì per raccontare, con immagini semplici ma dal forte valore simbolico, una famiglia capace di ritrovarsi oltre le storie finite. Il quinto compleanno della bambina si è trasformato in una festa intima e allegra, ma soprattutto nell’occasione per mostrare un equilibrio che ha conquistato i social e acceso la curiosità del pubblico. Lo scatto che ha fatto parlare. Tra i tanti scatti condivisi dalla showgirl, quello destinato a far parlare è la... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Belen Rodriguez e Luna Marì sono identiche

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Temi più discussi: Belén Rodriguez assente al compleanno di Luna Marì: il messaggio alla figlia in viaggio con il compagno Gaetano Fidanzati; Belen Rodriguez lontana dalla figlia nel giorno del compleanno, la dedica d'amore è bellissima: Se non mi vedrai davanti, guardati indietro; Belen, c’è anche De Martino al compleanno di Luna Marì: Che bella la famiglia unita; Belen Rodriguez, la piccola Luna Marì compie 5 anni. Gli auguri di mamma e papà Antonino Spinalbese e il gesto di Stefano De Martino.

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