Belen Rodriguez si è ripresa dopo un ricovero ospedaliero e ha iniziato a condividere nuovamente momenti di vita quotidiana sui social. La showgirl argentina ha pubblicato una foto con la figlia Luna Marì, ricevendo molti messaggi di sostegno. La pubblicazione ha suscitato emozione tra i follower, che hanno commentato con affetto. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del ricovero o sulle condizioni di salute attuali.

Belen Rodriguez è tornata alla vita di tutti i giorni. Dopo un ricovero in ospedale che aveva allarmato fan e colleghi, la showgirl argentina ha ripreso gradualmente a mostrarsi sui social, regalando ai suoi follower momenti di quotidianità che sanno di rinascita. La sera del 29 maggio, dopo giorni di silenzio, era ricomparsa con una storia Instagram dal letto di casa: un’immagine serena, un occhiolino complice e un cuoricino bianco come ringraziamento per l’affetto ricevuto. Un segnale rassicurante, ma ancora avvolto nel mistero. Nelle ore successive, però, è arrivato l’aggiornamento che tutti aspettavano. Il 2 giugno, festa della Repubblica, Belen ha trascorso del tempo con la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Come sta Belén Rodriguez dopo l’ospedale? La prima foto con la figlia Luna Marì commuove il web

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Belen Rodriguez Dopo LOspedale: La Scelta Che Nessuno Si Aspettava

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