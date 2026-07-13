Per il compleanno di Luna Marì, Belen Rodriguez ha organizzato una festa con gli ex compagni di viaggio, tra cui un ex fidanzato e il padre della bambina. La celebrazione si è svolta in un ambiente domestico, con alcuni amici e parenti presenti. Tra i presenti non c’erano il nuovo fidanzato né altri membri della famiglia attuale. La festa è durata diverse ore, con giochi e dolci per la piccola festeggiata.

In occasione del compleanno della piccola Luna Marì, mamma Belen Rodriguez è riuscita in un'impresa titanica: radunare sotto lo stesso tetto alcuni degli affetti più cari della sua grande famiglia allargata. Nelle immagini condivise sui social si vedono infatti sia Antonino Spinalbese, papà della festeggiata, sia Stefano De Martino, ex marito della showgirl argentina e padre di Santiago. Un quadretto familiare perfetto che non è passato inosservato tra i follower. Ma qualcuno, più che le presenze, ha notato soprattutto le assenze, a cominciare da quella di Gaetano Fidanzati, il nuovo compagno della conduttrice. "Com’è bella la famiglia unita", scrive Belen Rodriguez a corredo degli scatti pubblicati su Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belen, festa di compleanno per Luna con gli ex Spinalbese e De Martino. E Fidanzati dov'è?

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Belen Rodriguez: Luna Marì Spinalbese festeggia cinque anni tutti presenti tranne Cecilia

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Stefano De Martino a casa di Belén per il compleanno di Luna: c’è anche Spinalbese, ma manca Gaetano FidanzatiStefano De Martino e Antonino Spinalbese sono stati presenti a casa di Belén Rodriguez per il compleanno di Luna Marì.

Belen Rodriguez festeggia i 5 anni di Luna Marì con la famiglia allargata riunita a Milano, presenti Spinalbese e De MartinoBelen Rodriguez ha festeggiato il quinto compleanno della figlia Luna Marì a Milano, con la famiglia allargata presente.

Temi più discussi: Belen, c’è anche De Martino al compleanno di Luna Marì: Che bella la famiglia unita; Belen Rodriguez lontana dalla figlia nel giorno del compleanno, la dedica d'amore è bellissima: Se non mi vedrai davanti, guardati indietro; Belén Rodriguez e il compleanno di Luna Marì: il messaggio alla figlia dopo viaggio con il compagno Gaetano Fidanzati; Belen torna radiosa e il merito è di Gaetano. Festeggiano insieme il suo compleanno.

Belen Rodriguez celebra i 5 anni di Luna Marì: una festa che riunisce tutta la famiglia allargataFesta speciale per i 5 anni di Luna Marì: Belen Rodriguez riunisce la famiglia allargata con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. rumors.it

Belen riunisce la famiglia allargata: c’è anche Stefano De Martino, ma due assenze fanno rumoreBelen riunisce la famiglia allargata per il compleanno di Luna Marì: c'è anche Stefano De Martino, ma due assenze fanno discutere. donnaglamour.it

Belen Rodriguez fa sul serio con Gaetano Fidanzati: i due escono allo scoperto sui social reddit