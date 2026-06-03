La bimba più bella Tutti pazzi per Luna Marì la figlia di Belen Rodriguez è cresciuta ed è un vero splendore | com’è diventata

Da caffeinamagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luna Marì Spinalbese, figlia di Belen Rodriguez, è ormai quasi cinque anni e continua a ricevere molta attenzione sui social. Cresciuta, viene spesso descritta come una bambina molto amata nel mondo dello spettacolo italiano. La sua popolarità si mantiene costante, attirando l’interesse di fan e follower che seguono i suoi scatti e aggiornamenti online. La bambina ha conquistato il pubblico con la sua crescita e il suo aspetto, diventando una delle protagoniste più seguite tra i figli di personaggi pubblici.

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Luna Marì Spinalbese continua a conquistare il pubblico dei social e, a quasi cinque anni dalla nascita, è diventata una delle bambine più amate del mondo dello spettacolo italiano. Nata il 12 luglio 2021 dalla relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la piccola compare spesso nei contenuti condivisi dalla madre e ogni sua apparizione scatena puntualmente una pioggia di commenti da parte dei follower. Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, molti utenti non hanno potuto fare a meno di notare quanto Luna Marì sia cresciuta. I lineamenti sempre più definiti, il sorriso contagioso e gli occhi espressivi hanno colpito migliaia di persone, che hanno riempito la sezione commenti di complimenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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