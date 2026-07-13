Beautiful le anticipazioni del 14 luglio 2026 | Will contro il padre Poppy e Luna al centro

Da dilei.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 luglio 2026, nella soap Beautiful, si sono verificati nuovi sviluppi nelle vicende dei personaggi principali. Will si confronta con il padre, mentre Poppy e Luna sono al centro delle trame. La puntata è andata in onda alle 14:00 ed è stata trasmessa come di consueto su Canale 5. Le scene sono state girate a Los Angeles, dove si svolgono le storie della serie iniziata nel 1990.

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Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 14 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 14 luglio 2026. Si tratta della seconda parte (Ep.100, cod. 9370) trasmessa alle 13:36: Carter propone una collaborazione tra “Hope for the future” e “Brooke’s Bedroom” per promuovere la linea di Hope, suggerendo che lei stessa possa posare come modella di lingerie. La... 🔗 Leggi su Dilei.it

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