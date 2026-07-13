Beautiful le anticipazioni del 14 luglio 2026 | Will contro il padre Poppy e Luna al centro

Notizia in breve

Il 14 luglio 2026, nella soap Beautiful, si sono verificati nuovi sviluppi nelle vicende dei personaggi principali. Will si confronta con il padre, mentre Poppy e Luna sono al centro delle trame. La puntata è andata in onda alle 14:00 ed è stata trasmessa come di consueto su Canale 5. Le scene sono state girate a Los Angeles, dove si svolgono le storie della serie iniziata nel 1990.