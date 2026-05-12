In onda oggi su Canale 5, il nuovo episodio di Beautiful presenta alcuni sviluppi significativi. Steffy si apre con Finn, condividendo il suo senso di disagio. Nel frattempo, Luna mostra scetticismo nei confronti di Poppy, non credendo alle sue parole. La puntata include queste e altre scene che continueranno a muovere la trama della soap opera.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 12 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Hope e Ridge stanno vivendo con grande entusiasmo la trasferta a Monte Carlo in occasione della Global Fashion Summit, lui l'ha anche omaggiata pubblicamente. Steffy sta seguendo l'evento da Los Angeles, anche lei sarebbe dovuta partire insieme al padre e a Brooke ma non ha potuto farlo perché quando è arrivata in aeroporto ha scoperto che aveva dimenticato il passaporto. La Forrester proverà una certa amarezza e dirà a Finn che il suo disagio aumenta nel vedere il successo delle Logan.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 12 maggio 2026: Steffy confessa il suo disagio a Finn, Luna non crede a Poppy

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