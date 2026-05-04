Beautiful anticipazioni dall’11 al 17 maggio 2026 | Brooke conquista Montecarlo Luna e Poppy ai ferri corti

Da ilsipontino.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate di Beautiful in programma dall’11 al 17 maggio 2026, si sviluppano diverse vicende che coinvolgono i personaggi principali. Brooke si sposta a Montecarlo, mentre Luna e Poppy si trovano in conflitto tra loro. La narrazione si concentra anche su tensioni tra membri della famiglia e rivalità che si sono protratte nel tempo, accompagnate da un successo mediatico che potrebbe influenzare i rapporti all’interno dell’azienda di moda.

Le nuove puntate di Beautiful, in onda dall’11 al 17 maggio 2026, riportano al centro della scena tensioni familiari, rivalità storiche e un successo mediatico che rischia di cambiare gli equilibri alla Forrester Creations. Il Global Fashion Summit di Montecarlo diventa il palcoscenico del grande ritorno di Brooke, mentre a Los Angeles Steffy osserva da lontano un trionfo che la irrita sempre di più. Nel frattempo, la situazione tra Luna e Poppy precipita, con accuse che riaprono ferite mai rimarginate. Quali conseguenze avrà il successo di Brooke sulla Forrester? Come reagirà Steffy davanti all’ennesima vittoria delle Logan? E cosa nasconde davvero il passato di Poppy? Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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