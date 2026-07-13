Be My Sunshine conquista il pomeriggio di Canale 5 | la nuova soap turca in onda tutti i giorni

Notizia in breve

Una nuova soap turca intitolata Be My Sunshine è arrivata nel pomeriggio di Canale 5, andando a occupare uno spazio stabile nel palinsesto della rete. La serie, che segue le vicende di Haziran e Poyraz, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. La serie è già disponibile in streaming integrale sulla piattaforma Mediaset Infinity, e ora viene proposta anche in televisione per tutta l’estate.