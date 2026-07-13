Be My Sunshine conquista il pomeriggio di Canale 5 | la nuova soap turca in onda tutti i giorni
Una nuova soap turca intitolata Be My Sunshine è arrivata nel pomeriggio di Canale 5, andando a occupare uno spazio stabile nel palinsesto della rete. La serie, che segue le vicende di Haziran e Poyraz, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. La serie è già disponibile in streaming integrale sulla piattaforma Mediaset Infinity, e ora viene proposta anche in televisione per tutta l’estate.
Il pubblico di Canale 5 potrà trascorrere l’estate in compagnia di Haziran e Poyraz. La nuova dizi turca Be My Sunshine, già disponibile integralmente sulla piattaforma Mediaset Infinity, conquista infatti un nuovo spazio nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. La storia d’amore ambientata tra emozioni, intrighi e sentimenti non sarà più un appuntamento limitato al weekend: da domani la serie andrà in onda sette giorni su sette, accompagnando i telespettatori per tutta la stagione estiva. Be My Sunshine prende il posto di Far Away. La programmazione di Ada Masali, titolo originale della serie turca, cambia assetto. Oltre agli appuntamenti del sabato e della domenica alle ore 14. 🔗 Leggi su Tivvusia.it
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