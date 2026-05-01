Variazione palinsesto Mediaset: Forbidden fruit sospesa il 1° maggio. Quando tornerà in TV e cosa vedremo al suo posto? per scoprire i dettagli della programmazione per il pomeriggio festivo su Canale 5. Cambio palinsesto Mediaset 1° maggio: salta Forbidden fruit. Per la giornata dedicata alla Festa del Lavoro, Mediaset ha previsto un palinsesto leggermente diverso da quello che solitamente troviamo negli altri giorni. Accanto ad alcune soap che mantengono il loro spazio consueto nella programmazione pomeridiana di Canale 5, ce n’è una che invece oggi non andrà in onda. Forbidden fruit, dopo averci regalato ieri appuntamenti in daytime e in prima serata, si fermerà oggi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit non in onda: oggi, 1° maggio, la soap turca di Canale 5 si ferma

FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: YILDIZ O AHIKA La Scelta di Halit Sconvolge Tutti

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