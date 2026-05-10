Mediaset continua a puntare sulle soap turche, ormai diventate un appuntamento fisso per il pubblico italiano. Dopo il successo di titoli come La forza di una donna e Io sono Farah, arriva L’Erede, una nuova serie che intreccia passioni, segreti e faide familiari. Il trailer esteso è già in rotazione su Canale 5 e ha subito catturato l’attenzione degli spettatori, promettendo una storia intensa e ricca di colpi di scena. Ma quando andrà in onda L’Erede? Chi fa parte del cast e quale trama si nasconde dietro il titolo? E soprattutto, cosa rende questa soap diversa dalle altre arrivate dal Bosforo? Scopriamolo insieme. La nuova soap turca L’Erede debutta su Canale 5 con un formato pensato per conquistare il pubblico del pomeriggio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Erede: quando va in onda, cast e trama della nuova soap turca di Canale 5

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