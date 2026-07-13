Batte la testa mentre gioca con gli amici in un Summer Camp in Sardegna | 13enne in ospedale in codice rosso
Una 13enne è stata portata in ospedale in codice rosso a Cagliari dopo aver battuto la testa durante un gioco con gli amici in un Summer Camp in Sardegna. L’incidente è avvenuto nel campo sportivo di Tonara nel Nuorese. La ragazza è stata sottoposta a controlli e si trova in gravi condizioni.
Una 13enne è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale a Cagliari dopo aver sbattuto la testa mentre giocava con gli amici al campo sportivo di Tonara nel Nuorese. Fortunatamente non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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