Batte la testa mentre gioca con gli amici in un Summer Camp in Sardegna | 13enne in ospedale in codice rosso

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una 13enne è stata portata in ospedale in codice rosso a Cagliari dopo aver battuto la testa durante un gioco con gli amici in un Summer Camp in Sardegna. L’incidente è avvenuto nel campo sportivo di Tonara nel Nuorese. La ragazza è stata sottoposta a controlli e si trova in gravi condizioni.

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Una 13enne è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale a Cagliari dopo aver sbattuto la testa mentre giocava con gli amici al campo sportivo di Tonara nel Nuorese. Fortunatamente non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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