Cade da una scala e batte violentemente la testa | incidente in Cava a Carrara 50enne in codice rosso
Un incidente si è verificato questa mattina in una cava del bacino di Miseglia, a Carrara, poco prima delle 9. Un operaio di 50 anni è caduto da una scala e ha riportato un forte trauma alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’accaduto.
Carrara, 9 maggio 2026 – Incidente sul lavoro a Carrara in una cava del?bacino di Miseglia. Poco prima delle 9 di questa mattina, 9 maggio, un operaio di 50?anni è caduto da una scala, sbattendo la testa violentemente a?terra. https:www.lanazione.itarezzocronacacalzaturificio-in-30-senza-stipendio-fb486ec6 L'uomo è stato portato con l' elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale di?Cisanello a Pisa in codice rosso da dinamica per trauma cranico. Da?quanto appreso, l'uomo è rimasto cosciente.?Intervenute sul posto un automedica e l'ambulanza?infermieristica delle Cave, i cui sanitari hanno prestato le?prime cure al 50enne. Intervento sul posto anche per la Medicina?del lavoro.🔗 Leggi su Lanazione.it
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