Cade da una scala e batte violentemente la testa | incidente in Cava a Carrara 50enne in codice rosso

Un incidente si è verificato questa mattina in una cava del bacino di Miseglia, a Carrara, poco prima delle 9. Un operaio di 50 anni è caduto da una scala e ha riportato un forte trauma alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’accaduto.

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