Cade e batte la testa sul marciapiedi 22enne gravissimo dopo serata con gli amici

Nella notte di mercoledì 29 aprile, un giovane di 22 anni è stato soccorso a Milano dopo essere caduto e aver sbattuto la testa sul marciapiedi in zona Foro Bonaparte, vicino a Cairoli. La caduta è avvenuta dopo una serata trascorsa con amici e ha portato il ragazzo in condizioni gravi in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le prime cure.

La serata con gli amici, la caduta e la corsa in ospedale. Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso nella nottata di mercoledì 29 aprile a Milano, all'altezza di Foro Bonaparte (zona Cairoli). Intorno alle due una telefonata con la richiesta di intervento ha fatto giungere sul posto i mezzi di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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