La Virtus Siena ha annunciato l’ingaggio di Etame Kouoh, un giocatore under 19 proveniente dalla Vis Ferrara, come primo acquisto di mercato. Si tratta di un esterno classe 2007, che si unisce alla squadra insieme a Cini, confermato nel roster. Kouoh arriva dopo aver vinto il titolo di vice campione d’Italia con la squadra di categoria Under 19. La società ha comunicato l’ingresso del giocatore nel team diretto dall’allenatore Filippp Totaro.

Primo colpo di mercato per la Virtus che dopo la conferma di Cini aggiunge al roster un fresco vice campione d’Italia Under 19 eccellenza. Alla corte di coach Filippp Totaro arriva Christopher Joseph Martial Etame Kouoh (foto), esterno classe 2007 proveniente dalla Vis Ferrara. Con la maglia degli estensi poche settimane fa ha disputato da protagonista le finali nazionali Under 19 di Roma arrivando a giocarsi lo scudetto in finale contro Derthona. Alta intensità, agonismo e indubbie doti tecniche, sono queste le caratteristiche principali del neo rossoblu che ha scelto la Virtus per la sua esperienza importante in un campionato senior dopo la serie C disputata quest’anno in doppio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Primo innesto per la Virtus Siena Arriva l’under 19 Etame Kouoh

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SERIE B INTERREGIONALE VIOLA VS ANGRI

Notizie e thread social correlati

Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl sbanca Siena e chiude al primo postoNella partita di basket valida per la serie B maschile interregionale, la squadra Bcl ha vinto in trasferta contro la Stosa Virtus Siena con il...

Basket serie B Interregionale. Stosa Virtus cade nel finale. Lucca si impone in volataUna partita di basket di serie B interregionale tra Stosa Virtus e Lucca si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno superato i padroni di...

Temi più discussi: Conferma importante per la Virtus Siena. Andrea Cini ancora in rossoblù; Novipiù Monferrato si rinforza; Inizia a prendere forma il roster della Novipiù: annunciati il lituano Sapiega e Castellino; Basket serie B Interregionale. Primo innesto per la Virtus Siena Arriva l’under 19 Etame Kouoh.

Basket serie B Interregionale. Primo innesto per la Virtus Siena Arriva l’under 19 Etame KouohPrimo colpo di mercato per la Virtus che dopo la conferma di Cini aggiunge al roster un fresco vice campione d’Italia Under 19 eccellenza. Alla corte di coach Filippp Totaro arriva Christopher Joseph ... sport.quotidiano.net

B Int - Primo innesto per la Virtus Siena: arriva Christopher EtameChristopher Joseph Martial Etame Kouoh è un nuovo giocatore della Virtus Siena. Esterno classe 2007, Etame arriva dalla Vis Ferrara, dove nella passata stagione ha giocato nel campionato Under 19 Ecc. pianetabasket.com