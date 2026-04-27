Basket - Serie B maschile interregionale Bcl sbanca Siena e chiude al primo posto

Nella partita di basket valida per la serie B maschile interregionale, la squadra Bcl ha vinto in trasferta contro la Stosa Virtus Siena con il punteggio di 88-84. La gara si è conclusa con la squadra ospite che ha chiuso al primo posto in classifica. Tra i giocatori in evidenza ci sono stati Liotta e Calvellini, entrambi con 16 punti, e Giannoli con 14. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui singoli momenti salienti.

STOSA VIRTUS SIENA 84 BCL 88 STOSA VIRTUS SIENA: Liotta, Braccagni 16, Redaelli 3, Costantini 9, Calvellini 16, Morciano 9, Giannoli 14, Guerra 3, Crocetta, Castellino 14. All.: Evangelisti. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 15, Drocker ne, Donati 3, Dubois 6, Barsanti ne, Del Debbio 26, Pierini 4, Pichi 11, Trentin 19. All.: Olivieri. Arbitri: Marinaro e Pampaloni. Note: parziali 18-18, 38-42, 63-54. SIENA - Senza Drocker, Barsanti e Valentini – che non sono stati rischiati per i loro problemi fisici – Bcl vince anche a Siena, sponda Virtus (una sola sconfitta in tutta la stagione lontano dal "Palatagliate" per i biancorossi) e, soprattutto, conquista il primo posto in regular season.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl sbanca Siena e chiude al primo posto Serie B Interregionale Basket School Messina - Dynamo Brindisi Notizie correlate Basket - "B" maschile. Bcl sbanca Siena: è soloMENS SANA SIENA 82 BCL 86 MENS SANA SIENA: Belli 8, Pannini 14, Perin 19, Yarbanga 7, Pucci 10, Buffo, Bartolozzi 9, Nepi 5, Jokic 7. Basket - Serie "B» maschile interregionale: il punto. Bcl vuol restare primo. Le sfide da affrontareIl Bcl ha in mano il proprio destino in chiave primo posto in regular season che darebbe indubbi vantaggi nei play-off con le squadre emiliane e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Designazioni Arbitrali Serie B Nazionale Maschile Girone B 18a Giornata di Ritorno; Designazioni Arbitrali Serie B Nazionale Maschile Girone B 19a Giornata di Ritorno; Serie B Nazionale Girone B: Vincono Virtus Roma e Caserta, brutto stop della Pielle; Settore Squadre Nazionali maschili. I tecnici in riunione a Roma. Banchi: Evento cardine per la pianificazione. Volley e basket: il punto della giornata in serie B maschile, B2 femminile, C m/f e serie CPapiro sconfitta beffa al tie break, out Bricocity Zafferana, New Image ottima in vista dei playoff, Zafferana ko, Basket Giarre sconfitto In B maschile il Papiro Fiumefreddo incassa una sconfitta bef ... gazzettinonline.it Basket - Serie B maschile interregionale. Bcl: tre assenze pesanti a Siena con la VirtusDrocker, Valentini e Barsanti out. Se vincono, i biancorossi chiudono da primi. Jesi, Forlimpopoli o Termoli comunque l’avversaria ai play-off ... msn.com Basket PLAYOFF FLAVIO POZZUOLI BATTUTO A SARNO IN GARA-1 DELLE SEMIFINALI. MERCOLEDI' SERA ALLE 20.30 AL PALATRINCONE CON INGRESSO GRATUITO L'IMPORTANTE GARA-2 SARNO (SA).Nulla da fare, ma ancora nulla di c - facebook.com facebook Basket: Scafati si riprende la Serie A dopo un recupero spettacolare nella classifica di A2 x.com