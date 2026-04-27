Basket serie B Interregionale Stosa Virtus cade nel finale Lucca si impone in volata

Una partita di basket di serie B interregionale tra Stosa Virtus e Lucca si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno superato i padroni di casa di quattro punti nel finale. La squadra di casa ha segnato 84 punti, mentre quella ospite ha raggiunto 88. Tra i giocatori più prolifici per Stosa Virtus ci sono stati Braccagni e Castellino, con 16 e 14 punti rispettivamente.

STOSA 84 LUCCA 88 STOSA: Liotta ne, Braccagni 16, Redaelli 3, Costantini 9, Calvellini 16, Morciano 9, Gianoli 14, Bartelloni ne, Guerra 3, Cini ne, Crocetta, Castellino 14. All. Evangelisti. LUCCA: Landucci 15, Drocker ne, Donati 3, Dubois 6, Barsanti ne, Simonetti 4, Del Debbio 26, Battaglia ne, Pierini 4, Pichi 11, Trentin 19, Cirrone ne. All. Olivieri. Parziali: 18-18; 38-42; 63-54. SIENA – Grandissima beffa per la Stosa che perde con Lucca in volata lasciando la quarta posizione a Cecina, con vittoria di 2 punti a Firenze contro Olimpia Legnaia. Partenza lenta e con molti errori da ambo le parti. A metà del quarto siamo 6-7 per gli ospiti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Stosa Virtus cade nel finale. Lucca si impone in volata Notizie correlate Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, obiettivo Lucca. Evangelisti suona la carica Basket serie B Interregionale. Successo casalingo per Stosa Virtus. Risultato deciso già nel secondo quarto. Niente da fare per Olimpia LegnaiaSTOSA VIRTUS 72 OLIMPIA LEGNAIA 51 VIRTUS: Ense 5, Braccagni 9, Redaelli ne, Costantini 14, Calvellini 7, Morciano 6, Gianoli 10, Bartelloni 6,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket Serie B interregionale. Stosa Virtus attesa a Casale. Il sogno è la quarta posizione; Basket B Interregionale: Virtus Siena a Casale, ultima trasferta di regular season; B interregionale, vittorie per Virtus e Mens Sana. Cade il Costone; Basket, al via la penultima giornata di Serie B Interregionale. Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus attesa a Casale. Il sogno è la quarta posizioneUltima trasferta della regular season per la Stosa. Oggi pomeriggio alle 18 (diretta integrale del match sulla pagina ufficiale ... sport.quotidiano.net Basket B Interregionale: Virtus Siena a Casale, ultima trasferta di regular seasonUltima trasferta della regular season in vista per la Stosa, che domani, domenica 19 Aprile, sarà di scena al PalaFerraris di Casale Monferrato contro la Junior Libertas Casale per la 14a giornata di ... radiosienatv.it Non basta il cuore della Stosa per centrare la vittoria contro Lucca che ha la meglio con il punteggio di 88-84 https://www.canale3.tv/la-virtus-accarezza-limpresa-con-lucca-ma-si-arrende-e-chiude-quinta/ - facebook.com facebook