L’Italia Under 20 di basket femminile ha perso contro l’Islanda con il risultato di 86-79 nell’ultima giornata del girone C degli Europei in Lituania. La squadra italiana ha combattuto per tutta la partita, ma alla fine ha dovuto arrendersi. La partita si è svolta nell’ultima giornata della fase a gironi.

L’Italbasket femminile Under 20 lotta per 40? ma deve cedere all’Islanda per 86-79 nell’ultima giornata del girone C per la prima fase degli Europei di categoria in svolgimento in Lituania. Le nostre portacolori chiudono così il raggruppamento al terzo posto dietro alla Polonia (3-0) e proprio all’Islanda (2-1) e affronteranno così il Belgio nell’ottavo di finale in programma già domani mercoledì 8 luglio. Emma Giacchetti è l’ultima ad arrendersi tra le ragazze del CT Giuseppe Piazza con 20 punti, 5 rimbalzi e 6 assist al pari di Emma Zuccon che piazza una doppia doppia da 14 punti e 12 rimbalzi – Caterina Piatti sfiora la doppia doppia con 18 punti e 8 rimbalzi, con Berglind Hlynsdottir che guida la compagine scandinava con ben 32 punti insieme a Sara Logadottir che mette a referto 18 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket femminile, l’Italia Under 20 lotta ma cede all’Islanda nell’ultima giornata della prima fase agli Europei

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