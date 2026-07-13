basket al via per la pallacanestro femminile pisa la nuova stagione 2026 2027

La Pallacanestro Femminile Pisa ha iniziato la stagione 2026-2027. La squadra si prepara dopo aver concluso una stagione precedente con la partecipazione alla finale dei play-off. La campagna si apre a due mesi dalla fine dell'ultimo campionato, senza ulteriori dettagli su obiettivi o cambiamenti nel roster. La società e le giocatrici sono pronte a affrontare la nuova annata, con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti nella stagione precedente.

Pisa, 13 luglio 2026 – A due mesi dalla conclusione di una stagione largamente positiva, culminata con la disputa della finale dei play-off per la promozione in serie B, persa di misura con Siena, la Pallacanestro Femminile Pisa ha già varato il piano operativo per la disputa dei campionati 2026-27, sia per la prima squadra in serie C, sia per le compagini giovanili.. I RISULTATI – Dopo una regular season con qualche ombra nel girone di andata, il quintetto di coach Carlo De Filippis, entrato per ultimo ai play-off in serie C, ha fatto fuori in semifinale la capolista Pallacanestro Firenze, per poi cedere in finale alla Virtus Siena, con cui aveva sempre perso in stagione, sfiorando una promozione nella serie cadetta spesso persa per un’inezia nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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