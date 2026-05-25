basket sfuma per la pallacanestro femminile pisa il sogno della serie b

Il percorso della Pallacanestro Femminile Pisa verso la promozione in Serie B si interrompe dopo una sconfitta casalinga in gara due. La squadra ha perso contro la squadra avversaria, impedendo così il passaggio alla fase successiva del campionato. La partita si è conclusa con un punteggio a favore della squadra rivale, e il risultato ha determinato la fine della corsa per la promozione.

Pisa, 24 maggio 2026 – Si chiude con una sconfitta in casa, in gara-due, il percorso di una generosa Pallacanestro Femminile Pisa verso la serie B, conquistata con pieno merito dalla Virtus Siena, che ha confermato, anche in finale, la propria imbattibilità con le biancorosse, dopo aver sempre vinto anche nella regular season. Le atlete di Carlo De Filippis e Andrea Foglia hanno rincorso le senesi, compagine molto organizzata ed esperta, le hanno quasi raggiunte verso la conclusione, ma il cuore ed il fantastico pubblico del PalaBetti non sono bastati per superare una squadra che ha saputo sfruttare meglio i momenti topici dell’incontro.. LA... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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