Basket al via a Siena per la PF Pisa la finale per la promozione in serie B femminile

Al via a Siena la finale di promozione in serie B femminile di basket, con la squadra di Pisa che si sfida contro l’avversaria locale. La squadra pisana ha raggiunto questa fase dopo aver vinto la semifinale dei playoff, che si è conclusa con la loro eliminazione dell’avversaria. La partita si gioca in una cornice di grande attesa e coinvolgimento tra tifosi e appassionati.

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