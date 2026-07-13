Un rapporto riferisce che il diciannovenne Barron Trump si sta concentrando su come suona quando parla, con un particolare interesse per l'accento sloveno di sua madre. Barron, rimasto poco sotto i riflettori, avrebbe questa attenzione mentre cresce. Non ci sono altre informazioni su eventuali progetti o intenzioni legate a questa scelta di stile di pronuncia.

Barron Trump è rimasto largamente lontano dai riflettori per tutta la sua vita, ma un nuovo rapporto sostiene che il 19enne sia concentrato su una cosa mentre cresce – il modo in cui suona quando parla. Secondo il giornalista di gossip Rob Shuter, Barron spera di attenuare l’accento sloveno che avrebbe ereditato da sua madre, Melania Trump. L’obiettivo, dicono gli insider, non è eliminarlo completamente ma sviluppare un accento americano più tradizionale. Il figlio più giovane del presidente Donald Trump ha trascorso gran parte della sua vita lontano dall’attenzione pubblica. A differenza dei suoi fratelli maggiori, Barron ha raramente fatto apparizioni pubbliche, con Melania che ha lavorato a lungo per proteggere la sua privacy. 🔗 Leggi su Newsner.it

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© Newsner.it - Barron Trump vuole parlare con l’accento sloveno di Melania

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