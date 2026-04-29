Il comico statunitense Jimmy Kimmel ha risposto a Melania Trump, che lo aveva accusato di diffondere odio, chiedendole di iniziare da suo marito per fermarlo. Kimmel si è espresso in un video, dopo che sia lui che Donald Trump erano stati criticati e richiesti di essere licenziati dalla coppia. La polemica riguarda le accuse di odio rivolte al comico, che sono state rilanciate tramite le dichiarazioni di Melania Trump.

Jimmy Kimmel è di nuovo finito nel mirino di Donald Trump e da sua moglie Melani, che ne hanno chiesto il licenziamento. Nel suo show, infatti, il comico statunitense aveva ironizzato su un’espressione della First Lady affermando che aveva “un’aura da vedova in attesa”. La battuta, pronunciata prima del fallito attentato al presidente Usa, ha scatenato la rabbia di Donald e Melania Trump i quali, dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, hanno attaccato Kimmel accusandolo di aver proposto uno sketch “d’odio e violento” e chiedendone il licenziamento: “Persone come lui non dovrebbero poter entrare ogni sera nelle nostre case a diffondere odio”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il comico statunitense Jimmy Kimmel replica a Melania Trump che lo aveva accusato di diffondere odio: “Vuole fermare l’odio? Cominci da suo marito” | VIDEO

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