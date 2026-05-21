Durante il tradizionale picnic del Congresso alla Casa Bianca, il ex presidente ha rivolto alcune battute rivolgendosi alla moglie, la first lady. Ha detto di non sopportare di dover parlare dopo di lei perché si sente meno brillante e ha scherzato sul fatto che in famiglia c’è spazio per una sola star. L’evento ha visto la partecipazione di membri del Congresso e amministrazione, creando un’atmosfera informale e di convivialità tra i presenti.

Toni informali e siparietti al tradizionale picnic del Congresso alla Casa Bianca. Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno partecipato all’evento annuale che riunisce membri del Congresso e amministrazione. È stata Melania ad aprire la sequenza degli interventi e a introdurre il presidente, che ha poi preso la parola davanti ai presenti. Nel suo discorso il presidente ha più volte sottolineato, in chiave scherzosa, la difficoltà di parlare dopo la first lady, come riportato da ANSA: “ Non sopporto prendere la parola dopo la nostra fantastica First Melania, non mi fa sembrare brillante. Ha girato un film che è stato primo in classifica, anche nello streaming. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sopporto parlare dopo di lei, non mi fa sembrare abbastanza brillante. Siamo fortunati ad averla, ma in famiglia c’è spazio per una sola star”: Trump ironizza su Melania al picnic del Congresso

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