Bari riciclaggio dei clan Parisi e Strisciuglio | 23 arresti I nomi

Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di 23 persone coinvolte in un’attività di riciclaggio di denaro proveniente da organizzazioni mafiose. Le indagini hanno accertato che i proventi illeciti venivano reinvestiti nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse, in particolare attraverso l’uso di slot machine. Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 60 milioni di euro.

Riciclaggio dei proventi mafiosi tramite slot machine: maxi operazione della Guardia di Finanza, 23 arresti e sequestri per 60 milioni. Un’impresa mafiosa dedita al riciclaggio di denaro sporco attraverso il settore del gioco d’azzardo e delle scommesse. È quanto emerge dall’inchiesta della Dda di Bari, culminata questa mattina in una vasta operazione della Guardia di Finanza che ha portato all’esecuzione di 23 misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. L’indagine, coordinata dal procuratore Roberto Rossi e dal pm Lanfranco Marazia, coinvolge oltre cento persone tra le province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto e Roma. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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BARI | Scacco matto ai clan Strisciuglio e Capriati prima della festa di San Nicola

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