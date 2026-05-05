I carabinieri hanno eseguito quattordici arresti di membri di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio, nell’ambito di un’operazione antimafia che ha mirato a contrastare la guerra tra le organizzazioni criminali nella zona di Bari. Gli omicidi sono avvenuti a circa due anni di distanza: uno a Bari, a inizio aprile 2024, ha coinvolto Lello Capriati, nipote di un noto boss, e l’altro, a metà aprile, si è verificato in una discoteca di Bisceglie, dove è stato ucciso Filippo Scavo.

Filippo Scavo, ucciso in discoteca a Bisceglie una notte di metà aprile. Ad inizio di aprile 2024 invece a Bari fu ucciso Lello Capriati, nipote del boss. Svolta investigativa nel constrasto alla guerra di mala barese. —– Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito la comunicazione dei carabinieri: Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo. Operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari condotta congiuntamente da personale della Questura di Bari e dai Carabinieri del Comando Provinciale BAT. Arrestati e fermati 14 esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio. Vasta attività di perquisizioni e controlli in corso con esecuzione congiunta di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia dei carabinieri. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

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