Nelle ultime settimane sono stati effettuati 11 arresti e 3 fermi nell’ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo, avvenuti rispettivamente a Bari e Bisceglie. Le forze dell’ordine hanno ricostruito un quadro legato a una faida tra i clan Strisciuglio e Capriati. Le indagini hanno portato alla detenzione di persone accusate di aver partecipato a episodi di violenza e di aver pianificato i delitti.

Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, il 41enne ucciso a Bari l’1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 42enne freddato con un colpo di arma da fuoco lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie: 11 persone sono state arrestate e 3 fermate. I soggetti coinvolti sono ritenuti esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli episodi di sangue. Bari, omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: svolta nelle indagini Omicidio di Lello Capriati: l'agguato al nipote del boss Tonino Omicidio di Filippo Scavo: trovato con le tasche piene di denaro Bari, omicidi di Lello...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidi Lello Capriati e Filippo Scavo a Bari, 11 arresti e 3 fermi: guerra tra i clan Strisciuglio e Capriati

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Temi più discussi: Bari, 14 tra arresti e fermi per gli omicidi Capriati e Scavo; Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: arrestati 14 esponenti di spicco dei clan; Arresti nel clan Strisciuglio e Capriati per gli omicidi in discoteca e a Torre a Mare; Omicidio in discoteca e guerra di mala a Bari, 14 tra arresti e fermi.

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