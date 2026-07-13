Bari blitz della GdF nel settore delle VLT e delle scommesse | sequestri per oltre 60 milioni di euro
La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 60 milioni di euro nel settore delle VLT e delle scommesse durante un blitz a Bari. L’operazione, coordinata dalla Dda, ha portato all’arresto di 23 persone. Secondo le indagini, la criminalità organizzata avrebbe infiltrato il settore delle sale da gioco elettronico, sfruttando società e ticket vincenti per riciclare denaro proveniente da attività illecite.
L’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Dda di Bari, ha portato a un’ordinanza nei confronti di 23 persone. Secondo gli investigatori, la criminalità organizzata avrebbe infiltrato il comparto delle sale da gioco elettronico, utilizzando società e ticket vincenti per riciclare denaro di provenienza illecita. L’operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia è scattata il 6 luglio. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 23 persone e... 🔗 Leggi su Laverita.info
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