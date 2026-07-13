La Guardia di Finanza ha eseguito un maxi blitz a Bari, sequestrando oltre 60 milioni di euro e applicando 23 misure cautelari personali. L’operazione, disposta dal Tribunale, ha colpito il sistema delle videolottery e il giro di denaro legato alla criminalità organizzata locale. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni e somme di denaro riconducibili a presunti affiliati.

È di 23 misure cautelari personali e sequestri per oltre 60 milioni di euro il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza su disposizione del Tribunale di Bari, nell’ambito di un’indagine sulla criminalità organizzata locale. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bari, è stato eseguito nelle prime ore del 6 luglio 2026 e riguarda ipotesi di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, violenza privata aggravata dal metodo mafioso, oltre a peculato, bancarotta fraudolenta e diversi reati tributari. Le indagini: infiltrazioni mafiose nel settore dei giochi Stando alle informazioni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Mafia e giochi a Bari, maxi blitz: sequestrati oltre 60 milioni e colpito il sistema delle VLT

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