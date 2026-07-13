Barche non dichiarate al fisco | scattano le multe

Notizia in breve

Due imbarcazioni da diporto con bandiera polacca, dal valore totale di circa 75 mila euro, sono state sequestrate durante un controllo della Guardia di Finanza. Le imbarcazioni non erano state dichiarate al fisco, portando all’applicazione di sanzioni e multe. L’operazione si è svolta nel porto di Grosseto ed è parte di un’attività di verifica sulle imbarcazioni non regolarmente dichiarate.