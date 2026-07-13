Barche non dichiarate al fisco | scattano le multe
Due imbarcazioni da diporto con bandiera polacca, dal valore totale di circa 75 mila euro, sono state sequestrate durante un controllo della Guardia di Finanza. Le imbarcazioni non erano state dichiarate al fisco, portando all’applicazione di sanzioni e multe. L’operazione si è svolta nel porto di Grosseto ed è parte di un’attività di verifica sulle imbarcazioni non regolarmente dichiarate.
Grosseto, 13 luglio 2026 – Due imbarcazioni da diporto battenti bandiera polacca, del valore complessivo di circa 75 mila euro, sono finite al centro di un'attività di controllo della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno. I natanti, individuati dai militari della Sezione Operativa Navale di Porto Santo Stefano nel porto di Scarlino, in provincia di Grosseto, risultano intestati a due persone fisiche residenti in Italia. Le verifiche . Gli accertamenti, svolti nell'ambito delle attività di vigilanza economico-finanziaria in mare, hanno consentito alle Fiamme Gialle di verificare che i proprietari non avevano indicato le imbarcazioni nel Quadro RW delle rispettive dichiarazioni dei redditi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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