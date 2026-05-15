Operazione Red Jack | scoperte 100 barche estere non dichiarate al fisco italiano per 45 milioni

La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto una rete di circa 100 imbarcazioni, tutte di provenienza straniera, che risultano registrate al di fuori dell’Italia e non sono state mai dichiarate al fisco nazionale. L’indagine, denominata operazione “Red Jack”, ha portato al sequestro di barche per un valore complessivo di circa 45 milioni di euro. Le imbarcazioni sono state trovate riconducibili a cittadini residenti nel nostro paese, ma risultano non aver seguito le procedure di comunicazione previste dalla legge.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La Guardia di Finanza di Cagliari ha portato alla luce una vasta rete di imbarcazioni riconducibili a cittadini residenti in Italia ma registrate all’estero e mai comunicate al fisco nazionale. L’operazione, denominata “Red Jack”, ha permesso di individuare circa 100 tra yacht e navi da diporto, per un valore complessivo superiore a 48 milioni di euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, le sanzioni contestate potrebbero raggiungere i 23 milioni di euro, calcolati sul valore di mercato o di acquisto dei beni non dichiarati. Come è partita l’indagine della Guardia di Finanza. L’attività investigativa è iniziata nel 2025 a seguito di un normale controllo effettuato in mare dal Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operazione “Red Jack”: scoperte 100 barche estere non dichiarate al fisco italiano per 45 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Story Has Me Desperate to Continue! - WILL: Follow The Light EP2 Sullo stesso argomento Sardegna, maxi-operazione: 100 yacht da 48 milioni scoperti al fisco? Punti chiave Come hanno fatto i proprietari a nascondere 100 yacht al fisco? Quale strategia usavano le imbarcazioni per evitare i controlli... Sardegna, maxi-operazione della Guardia di Finanza: scoperte 100 imbarcazioni per oltre 48 milioni di euroCento imbarcazioni sconosciute al fisco per un valore superiore ai 48 milioni di euro. Sardegna, Gdf: scoperte 100 barche estere non dichiarate al fisco per 48 milioniL’operazione Red Jack è stata condotta dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. Il valore complessivo delle barche, riconducibili a persone residenti in Italia, supera ... tg24.sky.it Sardegna, maxi-operazione della Guardia di Finanza: scoperte 100 imbarcazioni per oltre 48 milioni di euroA finire nel mirino delle Fiamme Gialle è il sistema flagging out , ovvero chi registra la propria imbarcazione all’estero per aggirare i controlli fiscali ... msn.com PRATICA 1 // 110a EDIZIONE DELLE INDIANAPOLIS 500 reddit