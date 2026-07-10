Adeyemi Barcellona accordo totale | al Dortmund 22 milioni più bonus

Karim Adeyemi passa dal Borussia Dortmund al Barcellona per 22 milioni più bonus. L’accordo tra le due società è stato definito e la trattativa si è conclusa. Il club catalano mira a rafforzare l’attacco con l’arrivo del giocatore. La cifra pattuita sarà versata al Dortmund, che ha dato il via libera alla cessione. L’operazione si è chiusa in tempi rapidi, con il trasferimento ormai ufficiale.

Karim Adeyemi al Barcellona, affare chiuso: 22 milioni al Borussia Dortmund più bonus. Le ultimissime notizie. Il Barcellona continua a spingere sull’acceleratore per rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Anthony Gordon, il club blaugrana ha chiuso un’altra operazione importante: quella che porterà Karim Adeyemi in Catalogna a titolo definitivo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’accordo con il Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund ha accettato la proposta del Barça per il trasferimento dell’attaccante classe 2002, il cui contratto in Germania sarebbe scaduto nel 2027. L’operazione prevede 22 milioni di euro per il cartellino, con bonus fino a 10 milioni legati a obiettivi individuali e di squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Barcelona have reached full agreement with Karim Adeyemi on a 5 years deal.

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