Chiara Poggi è morta tra i 15 e i 20 minuti dopo l'inizio dell'aggressione | la consulenza di Cristina Cattaneo

Secondo una consulenza affidata alla procura, Chiara Poggi è deceduta tra i 15 e i 20 minuti dall'inizio dell'aggressione. La relazione indica che nelle prime fasi dell'attacco la vittima era probabilmente ancora in grado di reagire.

Nella consulenza della Procura di Pavia affidata all'antropologa forense Cristina Cattaneo si legge che Chiara Poggi è morta tra i 15 e i 20 minuti dopo l'inizio dell'aggressione: nei primi momenti in cui è stata colpita era molto probabilmente "nelle piene capacità di reagire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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