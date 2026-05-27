Antonio Cassano | Ho sentito un'intervista di Cannavaro mi vergogno Infatti allena l'Uzbekistan

Antonio Cassano ha attaccato duramente Fabio Cannavaro: "Sentire certe interviste mi fa accapponare la pelle, come quando Cannavaro parla di 'spirito del sacrificio' e 'dobbiamo saper difendere'. Infatti allena l’Uzbekistan". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Antonio Cassano torna a Bari Vecchia dopo 16 anni: tra vicoli, abbracci e orecchiette allArco Basso

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L’amarezza di Fabio Cannavaro sull’Italia 2006: “Forse ho sbagliato io. In 20 anni non ci siamo più visti”Nel 2006, Fabio Cannavaro guidava la nazionale italiana vincitrice del Mondiale a Berlino.

Leggi anche: Antonio Zequila: “Elena Santarelli a Belve? Ne ignoro l’esistenza. Chi mi chiama “Er Mutanda” mi fa schifo”

Argomenti più discussi: Il Milan non andrà mai in Champions. Così Antonio Cassano (in versione oracolo) ci ha azzeccato e ha sconfessato i suoi critici; Totti: Chanel ha dovuto guadagnarsi tutto da sola. Antonio Cassano? Meglio di come sembra; Mi vergognerei, Cassano 'distrugge' Allegri e consiglia a Milan nuovo allenatore; Cassano: Allegri ha ingannato il calcio italiano. Potrà allenare una squadra che lotta per salvarsi.

Antonio #Cassano elogia il lavoro di Gian Piero #Gasperini all’ #ASRoma: miracolo sportivo nel finale di stagione. Sottolinea l’identità data alla squadra e indica il mercato: possibili cessioni come #Koné e rinforzi sugli esterni per #Wesley. @vivoelf x.com

As of today, Antonio Conte is *NOT* in AC Milan's thoughts for the position. Managers with a different playing style and approach remain under consideration; Andoni Iraola's name remains a contender reddit

Antonio Cassano: Ho sentito un’intervista di Cannavaro, mi vergogno. Infatti allena l’UzbekistanAntonio Cassano ha attaccato duramente Fabio Cannavaro: Sentire certe interviste mi fa accapponare la pelle, come quando Cannavaro parla di 'spirito ... fanpage.it