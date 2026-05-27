Antonio Cassano | Ho sentito un'intervista di Cannavaro mi vergogno Infatti allena l'Uzbekistan
Antonio Cassano ha attaccato duramente Fabio Cannavaro: "Sentire certe interviste mi fa accapponare la pelle, come quando Cannavaro parla di 'spirito del sacrificio' e 'dobbiamo saper difendere'. Infatti allena l’Uzbekistan". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Antonio Cassano torna a Bari Vecchia dopo 16 anni: tra vicoli, abbracci e orecchiette allArco Basso
Notizie e thread social correlati
L’amarezza di Fabio Cannavaro sull’Italia 2006: “Forse ho sbagliato io. In 20 anni non ci siamo più visti”Nel 2006, Fabio Cannavaro guidava la nazionale italiana vincitrice del Mondiale a Berlino.
Leggi anche: Antonio Zequila: “Elena Santarelli a Belve? Ne ignoro l’esistenza. Chi mi chiama “Er Mutanda” mi fa schifo”
Argomenti più discussi: Il Milan non andrà mai in Champions. Così Antonio Cassano (in versione oracolo) ci ha azzeccato e ha sconfessato i suoi critici; Totti: Chanel ha dovuto guadagnarsi tutto da sola. Antonio Cassano? Meglio di come sembra; Mi vergognerei, Cassano 'distrugge' Allegri e consiglia a Milan nuovo allenatore; Cassano: Allegri ha ingannato il calcio italiano. Potrà allenare una squadra che lotta per salvarsi.
Antonio #Cassano elogia il lavoro di Gian Piero #Gasperini all’ #ASRoma: miracolo sportivo nel finale di stagione. Sottolinea l’identità data alla squadra e indica il mercato: possibili cessioni come #Koné e rinforzi sugli esterni per #Wesley. @vivoelf x.com
Antonio Cassano ricorda commosso Evaristo Beccalossi: Ho conosciuto Beccalossi, ho avuto questa fortuna. Una persona solare, sempre sorridente, sempre positivo. Veramente una persona con un cuore enorme. Una persona favolosa Evaristo, dovev facebook
As of today, Antonio Conte is *NOT* in AC Milan's thoughts for the position. Managers with a different playing style and approach remain under consideration; Andoni Iraola's name remains a contender reddit
Antonio Cassano: Ho sentito un’intervista di Cannavaro, mi vergogno. Infatti allena l’UzbekistanAntonio Cassano ha attaccato duramente Fabio Cannavaro: Sentire certe interviste mi fa accapponare la pelle, come quando Cannavaro parla di 'spirito ... fanpage.it