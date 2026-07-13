Barbara d’Urso reagisce alle parole di Pier Silvio Berlusconi | il messaggio su Instagram è tutto da decifrare

Barbara d’Urso ha pubblicato una frase su Instagram poche ore dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026-2027, suscitando reazioni tra i suoi oltre due milioni di follower. La frase ha attirato l’attenzione e generato molte interpretazioni tra gli utenti. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto preciso del messaggio o sulla sua relazione con le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi. La comunicazione è avvenuta attraverso una storia su Instagram.

Una frase di Barbara d’Urso, condivisa poche ore dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset 20262027 attraverso una storia Instagram, ha fatto sobbalzare i suoi oltre due milioni di follower. Su uno sfondo bianco, in caratteri neri, campeggiava una domanda tanto semplice quanto enigmatica: “Hai rubato la marmellata?”, seguita da un secco “No” e accompagnata da tre emoji che ridono a crepapelle. Presa da sola, quella storia potrebbe sembrare l’ennesimo contenuto social senza particolare significato, una di quelle frasi motivazionali o ironiche che affollano i di Instagram, ma si sa che il tempismo è tutto. E quando la conduttrice partenopea pubblica qualcosa a ridosso di un evento che la riguarda direttamente, i più attenti non possono fare a meno di cercare il significato nascosto tra quelle righe. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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