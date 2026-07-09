Pier Silvio Berlusconi smentisce il veto su Barbara D' Urso in Rai e La7 se avessi questo potere

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, l’amministratore delegato ha dichiarato che non esiste alcun veto nei confronti di Barbara D’Urso per apparire su Rai o La7. Ha aggiunto che, se avesse avuto questo potere, non avrebbe impedito la partecipazione della conduttrice su altri canali. La dichiarazione ha chiarito la posizione dell’azienda riguardo alle possibilità di collaborazione con la giornalista.

In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha smentito categoricamente l’esistenza di un veto ai danni di Barbara D’Urso fuori dal Biscione. Rispondendo alle insistenti indiscrezioni che lo vorrebbero autore dei continui intoppi per il ritorno in tv dell’ex conduttrice di Canale 5, ha liquidato la questione con ironia, sottolineando che l’azienda non ha alcuna intenzione di influenzare le scelte editoriali della Rai, di La7 o delle piattaforme streaming. D’Urso, apprese le dichiarazioni, al momento ha preferito non commentare. La frecciata di Pier Silvio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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