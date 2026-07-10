Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che la questione riguardante Barbara D’Urso non riguarda la sua azienda. Durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, ha affermato che non è compito loro intervenire su decisioni relative ad altri broadcaster. Ha anche condiviso aggiornamenti sui progetti futuri di alcuni programmi, senza entrare nei dettagli delle trattative o delle decisioni di altri enti televisivi.

Pier Silvio Berlusconi torna a parlare di Barbara D’Urso alla presentazione dei palinsesti di Mediaset. L’imprenditore ed editore ha infatti commentato la questione legata al presunto “veto” che avrebbe posto alla Rai per tenere la conduttrice lontana dalla televisione dopo il suo addio a Canale 5. Le parole di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso. La presentazione dei palinsesti Mediaset è stata l’occasione anche per affrontare alcuni temi riguardanti l’azienda del Biscione. Pier Silvio Berlusconi, con la consueta fermezza, non si è tirato indietro, ma ha commentato alcune voci riguardando il futuro professionale della D’Urso e il vero di cui si è parlato spesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso: “Non è affar nostro”. E svela il futuro di Amadeus e Striscia

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Pier Silvio Berlusconi su Barbara DUrso: Ma quale veto

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