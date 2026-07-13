Barbara Carli è la nuova direttrice generale di Cna Pisa

Il 13 luglio 2026, Barbara Carli ha assunto ufficialmente il ruolo di direttrice generale di Cna Pisa, sostituendo Giuseppe Sardu. Sardu ha lasciato la posizione dopo aver ricoperto il ruolo per sei anni. La nomina di Carli rappresenta un cambio di leadership all’interno dell’associazione di categoria.

Pisa, 13 luglio 2026 – Importante avvicendamento al vertice di Cna Pisa. Barbara Carli assume ufficialmente la carica di direttrice generale dell'associazione di categoria, succedendo a Giuseppe Sardu che lascia la guida della struttura dopo sei anni di mandato a supporto del tessuto imprenditoriale e artigiano della provincia. La scelta di Barbara Carli, laureata in Giurisprudenza, direttrice operativa di Cna Pisa dal 2021 e coordinatrice sindacale dal 2003, si fonda su un solido e pluriennale percorso manageriale interno al sistema associativo. In questi anni Carli ha infatti guidato con successo aree strategiche legate al credito, alla formazione, allo sviluppo dei servizi, alla gestione delle risorse e al supporto diretto alle imprese del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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