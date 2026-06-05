Marina Petri è la nuova Direttrice Generale della Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa
Il consiglio di amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha nominato Marina Petri come nuova direttrice generale, incarico valido per tre anni e rinnovabile. La nomina ha effetto dal 1° giugno 2026.
Il consiglio di amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha conferito alla dott.ssa Marina Petri l'incarico di direttrice generale per la durata di tre anni rinnovabili, a partire dal 1° giugno 2026.Per Marina Petri si tratta di un ritorno alla Scuola Sant'Anna, dove è stata dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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