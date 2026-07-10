Barbara Carli direttrice generale di Cna Pisa
Barbara Carli è diventata ufficialmente la nuova Direttrice Generale di Cna Pisa, succedendo a Giuseppe Sardu che ha lasciato la posizione dopo sei anni. La nomina è stata annunciata in un momento di transizione per l’associazione, che si occupa di supportare le imprese e gli artigiani locali. Carli assume il ruolo con l’obiettivo di portare avanti le attività e le iniziative dell’organizzazione.
PISA — Importante avvicendamento al vertice di Cna Pisa. Barbara Carli assume ufficialmente la carica di Direttrice Generale dell’associazione di categoria, succedendo a Giuseppe Sardu che lascia la guida della struttura dopo sei anni di mandato a supporto del tessuto imprenditoriale e artigiano della provincia. La scelta di Barbara Carli, laureata in Giurisprudenza, Direttrice Operativa di CNA Pisa dal 2021 e coordinatrice sindacale dal 2003, si fonda su un solido e pluriennale percorso manageriale interno al sistema associativo. In questi anni Carli ha infatti guidato con successo aree strategiche legate al credito, alla formazione, allo sviluppo dei servizi, alla gestione delle risorse e al supporto diretto alle imprese del territorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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