barbara carli direttrice generale di cna pisa

Notizia in breve

Barbara Carli è diventata ufficialmente la nuova Direttrice Generale di Cna Pisa, succedendo a Giuseppe Sardu che ha lasciato la posizione dopo sei anni. La nomina è stata annunciata in un momento di transizione per l’associazione, che si occupa di supportare le imprese e gli artigiani locali. Carli assume il ruolo con l’obiettivo di portare avanti le attività e le iniziative dell’organizzazione.