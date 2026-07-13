Con il nome comune Barba di Giove di solito i riferimenti botanici vanno a tre specie distinte. La prima è il Semprevivo maggiore, una succulenta rustica caratterizzata da rosette carnose, la seconda è l’Anthyllis barba-jovis, un arbusto mediterraneo dalle foglie argentee. La terza? È quella di cui parliamo oggi, ossia il Drosanthemum hispidum, una pianta ornamentale ricadente con fiori fucsia dai petali allungati. Si tratta di una varietà facile da coltivare, ma che può seccare non tanto per carenza d’acqua quanto per un suo eccesso. Già, quando la Barba di Giove mostra un aspetto secco, c’è la possibilità che le radici abbiano subito ristagni idrici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barba di Giove secca, come fare a farla rifiorire

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Barba di Giove fiorita

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