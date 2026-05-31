Oroscopo di giugno 2026 | le soglie lente del mese da Venere-Giove a Giove in Leone

Da feedpress.me 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno 2026, il cielo si muove lentamente, con Venere e Giove che si avvicinano e poi si scontrano in Leone. Mentre l’Italia si prepara all’estate con esami e partenze, le stelle indicano un periodo di attese e pause. Le influenze planetarie portano a un ritmo più lento rispetto alle attività quotidiane, segnando un mese di calma tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.

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L'oroscopo di giugno 2026 racconta un cielo che ha imparato la pazienza. Mentre l'Italia corre verso l'estate — gli esami di maturità, il ponte del 2 giugno, le prime partenze al mare — gli astri fanno il contrario: rallentano. Giugno non porta colpi di scena, porta soglie lunghe, passaggi che si misurano in anni più che in giorni. E chi sa attraversarle senza correre, questo mese, va lontano. Firma: Artemide – Aggiornato il 31 maggio 2026 Il mese si apre con un gesto piccolo e caldo: il 1° giugno Mercurio entra in Cancro e la comunicazione si fa più attenta agli affetti. Il 9 Venere si congiunge a Giove in Cancro, in quella che gli antichi chiamavano «grande beneficio»: una giornata di apertura affettiva ed economica che, a quel punto del cielo, torna una volta ogni dodici anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo 2026: le previsioni segno per segno

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