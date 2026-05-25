A giugno 2026, Giove, il pianeta dell'espansione, sarà protagonista sia all'inizio che alla fine del mese. Durante il periodo, Venere e Giove si uniranno, creando un momento di particolare rilievo. Successivamente, Giove cambierà segno, influenzando gli aspetti astrologici del mese. La presenza di questi eventi planetari caratterizza tutto il mese, che si apre e si chiude con la stessa figura principale, Giove.

L'oroscopo della fortuna di giugno 2026 racconta un mese che si apre e si chiude con lo stesso protagonista: Giove, il pianeta dell'espansione e delle occasioni. Mentre l'Italia entra nell'estate, fra le scuole che chiudono e le prime sere lunghe da passare sui balconi, il cielo cuce due momenti generosi — l'abbraccio fra Venere e Giove del 9 giugno e il grande cambio di segno del 30 — e li distribuisce, in modo diverso, a tutti e dodici i segni. Firma: Artemide – Aggiornato il 25 maggio 2026 È un mese dal ritmo in crescendo. Nei primi nove giorni Venere e Giove si avvicinano fino a toccarsi in Cancro: è l'aspetto più caldo di giugno, una congiunzione che parla di dolcezza e di porte che si aprono quasi senza sforzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della fortuna del prossimo mese di giugno 2026: Venere e Giove si uniscono, poi Giove cambia segno

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Tarocchi Veloci: Vergine – Maggio 2026

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