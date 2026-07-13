Un incendio in un locale di musica dal vivo a Bangkok ha provocato almeno 27 morti. Le cause dell’incendio sono ancora da verificare. Un musicista ha riferito al primo ministro thailandese di aver visto del fumo provenire dal quadro elettrico poco prima che si verificasse un blackout. La polizia sta indagando sull’accaduto e non ci sono ancora dettagli definitivi sulle origini delle fiamme.

Al momento le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Un musicista ha raccontato al primo ministro della Thailandia di aver notato del fumo provenire dal quadro elettrico pochi istanti prima del blackout. Al vaglio degli inquirenti verificare i materiali utilizzati per il soffitto e se le uscite d’emergenza fossero bloccate Un devastante incendio è divampato nella notte in un locale con musica dal vivo a Bangkok, in Thailandia. Al momento il bilancio è drammatico:sono almeno 27 i morti e decine di feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme solo mezz’ora dopo. Le immagini diffuse dai soccorritori sono tragiche: alte colonne di fumo che si innalzano dalla porta principale mentre molti clienti cercavano di mettersi in salvo, presi dal panico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bangkok, incendio in un locale di musica dal vivo: almeno 27 i morti

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Thailand: Bangkok Bar Turns Into Death Trap; 27 Killed In Midnight Inferno | Firstpost Live

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