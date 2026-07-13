Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha distrutto una birreria nella zona nord di Bangkok, causando almeno 27 morti e numerosi feriti. Le fiamme hanno avvolto il locale, lasciando dietro di sé solo le strutture carbonizzate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e recuperare i corpi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

È di almeno 27 morti e decine di feriti il bilancio del violento incendio che, nella notte tra domenica e lunedì, ha devastato la birreria Na Ladprao, nella zona nord di Bangkok. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale prima che i vigili del fuoco riuscissero a domare il rogo. Le immagini diffuse dai primi soccorritori mostrano un vasto incendio all’ingresso della struttura, con dense colonne di fumo nero che si alzano nel cielo mentre numerose persone tentano di mettersi in salvo. Le autorità thailandesi hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio. Il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha riferito che gli... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bangkok, 27 morti in un incendio in una birreria: quel che resta del locale

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