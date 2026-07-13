Bangkok 27 morti in un incendio in una birreria | quel che resta del locale

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha distrutto una birreria nella zona nord di Bangkok, causando almeno 27 morti e numerosi feriti. Le fiamme hanno avvolto il locale, lasciando dietro di sé solo le strutture carbonizzate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e recuperare i corpi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È di almeno 27 morti e decine di feriti il bilancio del violento incendio che, nella notte tra domenica e lunedì, ha devastato la birreria Na Ladprao, nella zona nord di Bangkok. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale prima che i vigili del fuoco riuscissero a domare il rogo. Le immagini diffuse dai primi soccorritori mostrano un vasto incendio all’ingresso della struttura, con dense colonne di fumo nero che si alzano nel cielo mentre numerose persone tentano di mettersi in salvo. Le autorità thailandesi hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio. Il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha riferito che gli... 🔗 Leggi su Lapresse.it

bangkok 27 morti in un incendio in una birreria quel che resta del locale
© Lapresse.it - Bangkok, 27 morti in un incendio in una birreria: quel che resta del locale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Thailandia, incendio devastante in una birreria a Bangkok: almeno 27 morti e decine di feritiUn incendio si è sviluppato durante la notte tra domenica e lunedì in una birreria nella zona nord di Bangkok, provocando almeno 27 morti e decine di...

Leggi anche: Devastante incendio in un pub di Bangkok: almeno 27 morti. Il locale avvolto dalle fiamme – Video

Temi più discussi: Thailandia, incendio in un bar a Bangkok: almeno 27 morti e oltre 60 feriti; Bangkok, incendio in un pub: almeno 27 morti; Thailandia, vasto incendio in un pub a Bangkok: 27 morti; Bangkok: un incendio devasta un pub, almeno 27 morti e 30 feriti.

bangkok 27 morti inTragedia in un pub di Bangkok: almeno 27 morti, decine di feritiUn inferno di fuoco nel cuore di Bangkok: l'incendio ha travolto un pub affollato provocando decine di vittime, mentre le autorità cercano di ricostruire la dinamica. notizie.it

bangkok 27 morti inIncendio devastante in un locale notturno a Bangkok, 27 mortiUn incendio ha distrutto un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, causando la morte di almeno 27 persone. Le cause sono ancora sotto indagine. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web